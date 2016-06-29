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THY 340 seferini iptal etti

02.20'de uçuş seferlerine açılan Atatürk Havalimanı'nda, seferler gecikmeli yapılabiliyor

29 Haziran 2016 14:00

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısının ardından 340 seferini iptal etti. Havalimanı uçuşlara açık ancak seferler gecikmeli yapılabiliyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki  terör saldırısının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı. 3 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen 36 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş ve Geliş katında büyük hasar meydana geldi. Bir canlı bombanın yerde kendini patlatmasının ardından yerde çukur oluşurken, camlarda ise mermi izleri görülüyor. Havalimanındaki saldırı sonrası hasar gören camlar ve yerler, görevliler tarafından temizlenirken, güvenlik güçleri ise havalimanı içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı

 

Saldırının yapıldığı yerlerin etrafına  Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı. Bu arada 02.20'de uçuş seferlerine açılan Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı. Uçuşların gecikmeli olarak gerçekleşmesinden dolayı yolcular havalimanında beklemek zorunda kalıyor. Bu arada yetkililer uçuşlarda ortalama iki saatlik gecikmelerin meydana gelebileceğini ifade ettiler.

 

30 uçak başka limanlara yönlendirildi

 

Dün saat 21.20'de meydana gelen terör saldırısı sırasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaklar saatlerce apronda beklemek zorunda kaldı. Aynı zamanda yoğunluk ve saldırı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan 30 uçak başta Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına yönlendirildi. THY, terör saldırısının ardından 340 seferini iptal etti.

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