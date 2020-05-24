THY: 300'den fazla uçağımız ilk kez bayram tatilinde

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hava yolu şirketinin Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.Videoda Covid-19 nedeniyle uçamayan uçakların görüntüleri yer aldı. THY Basın Müşaviri Üstün, ”Filomuzdaki 300’den fazla uçağımız ilk kez bayram izninde” dedi

Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti. Yahya Üstün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filomuzdaki 300’den fazla uçağımız ilk kez bayram izninde. Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar 'Nerede o eski bayramlar”'dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar"

Vieoda ise “3007den fazla uçağımızın yerdeki ilk bayramı. Genelde tüm ali birlikte olunca mutlu olunur ama onlar için durum farklı. Çünkü onlar yan yana olunca değil sizi sevdiklerinize kavuşturunca mutlular. Gökyüzünde yeniden birarada olacağımız günlerde buluşmak üzere. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı.