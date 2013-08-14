THY, 6 ayda 27 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 24 artışla 26.9 milyon oldu.



THY'nin KAP'a açıkladığı trafik sonuçlarına göre, yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 22, dış hatlarda yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Dış hatlar business/comfort class yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış sağlandı.

Aynı dönemde yolcu doluluk oranı 2,4 puan artışla yüzde 78,7 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), yüzde 21 artarak 64.7 milyara ulaştı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK) yüzde 25 artarak 50.9 milyara yükselirken, konma sayısı, aynı dönemde yüzde 22 artışla 205 bin 203'e çıktı.

Uçulan nokta sayısı, yüzde 19 artışla 237'ye ulaşırken, kargo-posta, yüzde16 artışla 312 bin tona yükseldi.