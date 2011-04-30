-THY 2023'E KİLİTLENDİ ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 2023'te dünyada ilk 10 arasına girmiş, global bağlantılarını yapmış, dünyanın her noktasına direkt uçuşlar gerçekleştiren, İstanbul'u hub yapmış, kargo taşımacılığında söz sahibi şirket haline gelmeyi hedeflediklerini bildirdi. Hamdi Topçu, THY'nin vizyonunun ülkenin vizyonundan farklı olmadığını, hükümetin kendilerine, 2023'ü vizyon olarak gösterdiğini belirtti. 2008 yılında, hükümetin 2023 vizyonu doğrultusunda vizyonlarını ve stratejik planlarını revize ettiklerini ifade eden Topçu, 2008'de tüm dünyayı saran global krizin THY'ye çok yaradığını belirtti. Topçu, şunları söyledi: ''Bu kriz, THY'ye çok yaradı. 2015 hedeflerimizi 2011 sonunda yakalamış olacağız. 2015 yılında bize uçak teslim edeceğini söyleyen şirketler 2010 teslimi ile kapımızı çaldı. Yani hem teslimlerde hem de fiyatlarda çok güzel fırsatlar yakaladık. Bu fırsatları çok iyi değerlendirdik. 2015 hedeflerini 2011'de gerçekleştirmiş olacağız.'' 2015 hedeflerini bu yılın sonunda yakalayacakları için bu yıl hedeflerini bir kez daha revize ettiklerini kaydeden Topçu, ''THY'yi dünyanın en büyük ilk 10 şirketi arasına giren, global bağlantılarını yapmış, dünyanın her noktasında direkt uçuşlar gerçekleştiren, İstanbul'u hub (merkez) yapmış, kargo taşımacılığında söz sahibi şirket haline getirmeyi hedefliyoruz.'' -''SPONSORLUĞUN BİZE ÇOK FAYDASI OLDU''- Sporda yaptıkları sponsorluğun çok faydasını gördüklerini dile getiren Topçu, şöyle konuştu: ''Özellikle Barcelona ve Manchester United sponsorluğu çok etkili oldu. Şu anda bize gelen sponsorluk teklifleri var, değerlendiriyoruz. Bu tekliflerin Network ağımıza ve marka değerine nasıl katkı yapacağına bakıyoruz. Eğer katkısının olacağını düşünürsek sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Turkish Airlines EuroLeague olarak 5 yıllığına isim sponsorluğu aldık. Bu bize çok iyi prestij oldu. Şu anda dünyada 170 ülkede, 175 TV kanalında yayınlanıyor. Bu da THY'ye büyük katkı yapıyor, yapmaya da devam edecek. Barcelona ve Manchester Ünited sponsorluğu da marka değerimizi artırdı. Golf turnuvalarına da sponsorluk yapıyoruz.'' -''KUZEY KIBRIS HAVAYOLLARI İÇİN BEKLİYORUZ''- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kuzey Kıbrıs Havayollarını kurmak üzere protokol yaptıklarını hatırlatan Topçu, 'Ancak özel sektörden gelen bazı değişiklik talebi nedeniyle şu anda tıkanma noktasında. Bu problem aşılırsa kurma işlemini başlatacağız. Bununla ilgili KKTC hükümetinden bilgi bekliyoruz. Bilgi gelir gelmez kurma çalışmaları başlayacak'' dedi.