THY 2008'de 1.134 milyon kâr etti

THY'nin 2008 yılı net karı, 1.134 milyon TL olarak gerçekleşti. THY'den yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılına ait konsolide mali tabloların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilerek, açıklandığı belirtildi.



Mali tablolara göre 2008'de THY'nin net karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 327 artışla 1.134 milyon TL olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, satış gelirleri yüzde 26 artışla 6 milyar 123 milyon TL'ye ulaşırken, tarifeli hizmet gelirlerinin yüzde 78'inin dış hatlardan, yüzde 22'sinin ise iç hatlardan elde edildiği aktarıldı.



Açıklamada, yıl başında 102 olan uçak sayısının yıl sonunda yüzde 25 artışla 127 olduğu, Arzedilen Koltuk Kilometre'deki (AKK) yüzde 11 artışa paralel olarak yolcu sayısının yüzde 15 artışla 22 milyon 597 bine, taşınan kargonun ise yüzde 8 artışla 203 bin tona ulaştığı, doluluk oranının ise 1,2 puan artışla yüzde 73,9'a çıktığı ifade edildi.



Yıl başında 100 dolara yakın seviyelerde seyreden petrol varil fiyatının, yıl ortasına kadar istikrarlı bir şekilde artarak 140 doların üstüne çıktığı, daha sonra ise hızlı bir şekilde düşerek yıl sonunda 40 dolar seviyelerine kadar gerilediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ancak 2008 yılı toplamında, ortalama akaryakıt USD/ton maliyetinde önceki yıla göre yüzde 44 artış meydana gelmiş ve 441 milyon dolar ilave akaryakıt gideri oluşmuştur. Bu olumsuzluğa rağmen esas faaliyet karı yüzde 25 artışla 633 milyon TL, esas faaliyet kar marjı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında döviz kurlarında yaşanan artış ise finansal gelir ve giderler üzerinde pozitif tesir yapmıştır.



Öte yandan, THY'nin 2009-2023 yılı filo projeksiyonu çerçevesinde 25'i kesin 10'u opsiyon olmak üzere 35 çift koridorlu uzun menzilli uçağın, 50'si kesin 20'si opsiyon olmak üzere 70 tek koridorlu kısa ve orta menzilli uçağın alımı için uçak üreticisi Boeing ve Airbus firmaları ile 2008 yılı sonunda başlayan görüşmeler devam etmektedir. Bunun yanında, Aralık 2008'de Airbus firmasından alınmasına karar verilen 4 adet A321-200 uçağının teslimatı tamamlanmış olup, ayrıca Mart 2009'da 5 adet 777-300 ER uçağının, Ekim 2010-Şubat 2011 döneminde her ay 1 adet teslim edilmek üzere Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmiştir.



Tüm bu gelişmeler ışığında THY, sağlıklı finansal ve ticari dinamiklerin de katkısı ile başarılı çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek, hava yolu sektöründe global ölçekte yerini sağlamlaştırmayı hedeflemektedir."

