THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu

THY'nin 7 Ekim'de İstanbul-Stuttgart seferini yapan uçağında Almanya'ya nakledilen iki hasta unutuldu. Uçakta iki saat kalan hastalar Kızılhaç tarafından kurtarıldı. Hastalardan birinin kalp krizi geçirdiği ve akciğerlerinde ödem oluştuğu belirlendi.
Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, trafik kazasında yaralan bir hasta ile kalçası kırılan 80 yaşındaki Nermiye Başak, 7 Ekim günü, İstanbul'dan havalanan THY uçağıyla Almanya’nın Stuttgart kentine gidiyordu. Uçak 20.45’te Stuttgart’a indi. Yolcular ve uçuş ekibi uçağı terk etti. Ancak iki hasta uçağın içinde unutuldu.
Saatler geçtikçe 2 hasta da acıdan çığlık atmaya ve uçağın duvarını yumruklamaya başladı. Başak’ın kızı Sevim Ünal, durumu polise bildirdi. Uçağa gönderilen Kızılhaç ekibi hastaları güçlükle tahliye edebildi. Gece yarısı hastaneye götürülebilen Başak’ın kalp krizi geçirdiği ve akciğerlerinde ödem oluştuğu belirlendi.