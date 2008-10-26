THY 17 yıl aradan sonra tekrar Bağdat'ta

Türk Hava Yolları (THY), 1991 Körfez Savaşı’nda durdurduğu Bağdat seferlerine 17 yıl aradan sonra tekrar başladı.



Seferlerin tekrar başlatılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine de önemli katkı sağlayacağını anlatan Tüzmen, bu gelişmenin dost ve kardeş ülke Irak’ta güvenliğin sağlanmaya başlandığının da bir göstergesi olduğunu ifade etti. Eski dönemde Bağdat’a zorlu yollarla ulaştıklarını, Irak halkının ihtiyaçlarını en zor dönemde karşılamaya çalıştıklarını belirten Tüzmen, artık THY ile Bağdat’a zamanında ve kolay ulaşılacağını, bunun da anlamını ve değerini en fazla dış ticaret camiasının bileceğini kaydetti.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" oluşturulmasının kararlaştırdığını hatırlatan Tüzmen, şunları söyledi:

"Konseyin ilk olarak ele alacağı konular arasında yer alan iki ülke arasında düzenli hava taşımacılığına kısa sürede başlanılmasının son yıllarda hızla gelişmekte olan Irak ile ticari ilişkilerimize önemli katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. 2003 yılında 940 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimiz, 2007 yılında 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ikili ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 3,2 milyar dolara ulaşmıştır. Irak ile 2008 yılında ikili ticaret hacmimizin tüm tahminlerimizin de üzerinde gerçekleşerek beş milyar dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Habur-Halil İbrahim Kapısı ve Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nın etkin olarak çalışması halinde ikili ticaret hacmimizin 2011 yılında 20 milyar dolar seviyesine çıkması kuvvetle muhtemeldir."



Irak’ta müteahhitlik hizmetlerinde savaş sonrasında üstlenilen işlerin dört milyar dolara ulaştığını da belirten Tüzmen, Türk firmalarının geçtiğimiz günlerde savaş bölgesinde beş tane büyük hastane yapımını öngören bir projeyi de üstlendiğini kaydetti. Tüzmen, THY’yi bir dünya markası yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a ve THY yönetimine teşekkür etti.



'Önemli bir köprü yeniden kuruldu'



Ulaştırma Bakanı Yıldırım da sınır komşusu, önemli ticaret ortağı ve ortak tarihi değerlerin var olduğu Irak’la bundan böyle ilişkilerin daha da gelişmesi için önemli bir köprünün tekrar kurulduğunu söyledi. Başlangıçta haftada 3 kez yapılacak seferlerin İstanbul-Bağdat şeklinde yapılacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Irak ile aramızda 1941 yılından beri var olan anlaşma, 1974 ve 2008 yılları arasında yenilenmiş. Buna göre çoklu varış noktalarını esas alan hükümler konulmuştur. Bu kapsamda Irak’tan Ankara, Antalya, İstanbul, Gaziantep ve İzmir’e, Türkiye’den de Bağdat, Erbil ve Musul gibi çeşitli kentlere sefer yapabilecektir. THY, ilkini Bağdat ile başlatmıştır. Bağdat’a haftada üç gün yapılacak seferler, talebe göre artırılabilecektir. Haziran ayında da Atlasjet, Erbil’e sefer başlatmıştı."



Irak’ta istikrar ve güvenliğin ilerlemesi ve gelişmesiyle taşımacılık başta olmak üzere ticaretin de gelişeceğini belirten Yıldırım, Başbakan Erdoğan ve Tüzmen’in de ziyaretleriyle birlikte Irak’la ilişkilerin yeni döneme girdiğini söyledi. Taşımacılığın yalnızca bir ticaret olmadığını vurgulayan Yıldırım, taşımacılığın ticaretin artırılması için bir araç, bir itici güç olduğunu, bu nedenle taşımacılıkla ilgili sorunların mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Yıldırım ve Tüzmen'de uçakta



THY'nin 1202 sefer sayılı uçağı, saat 12.20’de Bağdat’a hareket etti. Uçakta, Tüzmen ve Yıldırım’ın dışında iş adamları ile çok sayıda gazeteci de yer aldı. THY yetkilileri, İstanbul-Bağdat arasında pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada karşılıklı üç sefer yapılacağını, saat 12.30’da kalkacak uçakların saat 16.15’te Bağdat’a ulaşacağını, saat 17.45 kalkışıyla da Bağdat’tan İstanbul’a döneceğini belirttiler. (AA)