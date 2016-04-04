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THY, 15 Nisan’a kadar Brüksel’e uçmayacak

THY, Belçika'daki terör saldırısından sonra seferlerini iptal etmişti

04 Nisan 2016 00:27

Brüksel Havalimanı'na yapılan bombalı saldırının ardından 22 Mart tarihinde Brüksel seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, seferlerin 15 Nisan tarihine kadar yapılmayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Mart 2016 tarihinde Brüksel Havalimanı'nda yaşanan patlamadan dolayı, 24 Mart ve 15 Nisan (dahil) arasındaki Brüksel çıkışlı ve varışlı tüm Türk Hava Yolları seferleri iptal olmuştur. Uçuşunuz durumuyla ilgili değişiklikleri http://www4.thy.com/deparr/start.tk linkinden takip edebilirsiniz. Seferleri iptal edilen yolcularımız, Rotterdam, Amsterdam, Düsseldorf veya Köln uçuşlarına ücretsiz değişiklik yaptırabileceklerdir. Ayrıca Brüksel Havalimanı ile ilgili tüm güncel duyuruları www.brusselsairport2203.be web sitesinden takip edebilirsiniz."

 

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