THY, 142 seferini iptal etti

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı yüzünden hava ulaşımında olabilecek aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 142 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

THY’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

Değerli yolcularımız, İstanbul’da 30 Aralık’ta hafif şiddette başlaması öngörülen kar yağışı 31 Aralık tarihinde şiddetini artırması öngörülmektedir. Bu nedenle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından meteorolojik beklenti sebebiyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

30 Aralık İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan dış hatlarda Bişkek, Sofya, Tahran iç hat ise Ankara,Konya,Amasya.

31 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ankara, Trabzon, Konya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Antalya.

31 Aralık İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan iç hat Mardin, Elazığ, Ağrı, Iğdır, Van, Sivas, Erzurum, Muş, Batman, Mardin, Adıyaman, Amasya, Sinop, İzmir.

31 Aralık İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Almati, El-Kasim, Kabil, Basra, Milano, Bakü, Venedik, Bologna, Hamburg, Münih, Brüksel, Batman, Düsseldorf, Üsküp, Saraybosna, Kazan, Nahçıvan, Gence, Kabil, Zürih, Riga, Tiflis, Bişkek, Ulan Batur, Köln, Tel Aviv, Lizbon, Tallinn, Stuttgart, Kuveyt, Rotterdam, Oslo.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.