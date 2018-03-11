Thüringen Başbakanı'na YPG'ye destekten ölüm tehdidi

Thüringen eyaletinin Sol Partili Başbakanı Bodo Ramelow Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ramelow kendisine yönelik tehdit ve küfürlerin Twitter hesabında YPG ile ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından başladığını söyledi. Alman siyasetçi, bazı Twitter kullanıcılarının kendisine, "Tabutlarda yer var" ve "Başına sıkılacak" gibi tehditlerde bulunduğunu ifade etti.

Ramelow, Hamburg eyaletinin Sol Parti Meclis Grup Başkanı Cansu Özdemir'in Cuma gecesi Twitter hesabından Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştiren paylaşımlarına destek vermişti. Alman siyasetçi aynı gün Özdemir'in "Almanya'nın Thüringen Eyaleti Başbakanımız ©bodoramelow candır can. Her Biji" paylaşımına, "YPG, YPG, YPG…." yanıtını yazmıştı. Ramelow bu mesajların ardından kendisine çok sayıda küfür ve tehdit içerikli mesaj ve yorumun geldiğini belirtti.

Attığı tweetlerin ardından eşinin fotoğraflarının fotomontajlanarak cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını belirten Ramelow, görselleri paylaşan hesapların Almanya ve Türkiye kaynaklı olduklarının anlaşıldığını ifade etti.

Sol Partili Başbakan kendisine bu fotoğrafları yollayan hesapları Twitter'a bildirdiğini, ardından görsellerin Twitter tarafından silindiğini belirtti.

Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüp terör örgütü kabul ettiği YPG'nin kontrolündeki Afrin'e Ocak ayında operasyon başlatmıştı. Thüringen eyaleti Başbakanı Ramelow, Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin Afrin harekâtını eleştirerek, "operasyonun uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtmişti.

Ramelow operasyonla ilgili yaptığı paylaşımlardan birinde, "Bir NATO partneri bir başka ülkeye girerek, savaşın şimdiye dek zarar vermediği bir bölgede savaş başlatıyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. Afrin'deki insanlara barış! Saldırganı durdur!” ifadelerine yer vermişti.

DW,dpa/HT,CÖ

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