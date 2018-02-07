Thunder, son şampiyonu yine devirdi

Oklahoma City Thunder, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 125-105 yendi. Thunder böylece bu sezon Warriors ile oynadığı 2. maçı da kazandı.



Thunder'ı galibiyete, 38 sayı, 5 ribaunt, 6 top çalmayla oynayan Paul George ve 34 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten Russell Westbrook taşıdı. Steven Adams da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



Warriors cephesinde Kevin Durant 33 sayı, 6 ribaunt ve Stephen Curry 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.



Doğu'nun zirvesindekilerin maçı Raptors'ın

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile takipçisi Toronto Raptors arasındaki mücadeleden, 111-91'lik skorla ev sahibi Raptors galip ayrıldı.



Raptors'ta Kyle Lowry 23 sayı, 8 ribaunt, C.J. Miles 20 sayı ve DeMar DeRozan 15 sayı, 6 asistle oynadı.



Celtics'te Terry Rozier 18 sayı, 5 ribaunt, Kyrie Irving ise 17 sayı üretti.



Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Memphis Grizzlies'i 108-82 yendiği karşılaşmayı, 8 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla tamamladı.



NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 116-98



Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 108-82



Brooklyn Nets-Houston Rockets: 113-123



New York Knicks-Milwaukee Bucks: 89-103



Toronto Raptors-Boston Celtics: 111-91



Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 115-102



Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 105-125



Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 112-93

