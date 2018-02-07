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Spor

Thunder, son şampiyonu yine devirdi

NBA'de gecenin sonuçları belli oldu

07 Şubat 2018 15:53

Oklahoma City Thunder, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 125-105 yendi. Thunder böylece bu sezon Warriors ile oynadığı 2. maçı da kazandı.

Thunder'ı galibiyete, 38 sayı, 5 ribaunt, 6 top çalmayla oynayan Paul George ve 34 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten Russell Westbrook taşıdı. Steven Adams da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Warriors cephesinde Kevin Durant 33 sayı, 6 ribaunt ve Stephen Curry 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Doğu'nun zirvesindekilerin maçı Raptors'ın
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile takipçisi Toronto Raptors arasındaki mücadeleden, 111-91'lik skorla ev sahibi Raptors galip ayrıldı.

Raptors'ta Kyle Lowry 23 sayı, 8 ribaunt, C.J. Miles 20 sayı ve DeMar DeRozan 15 sayı, 6 asistle oynadı.

Celtics'te Terry Rozier 18 sayı, 5 ribaunt, Kyrie Irving ise 17 sayı üretti.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Memphis Grizzlies'i 108-82 yendiği karşılaşmayı, 8 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 116-98

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 108-82

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 113-123

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 89-103

Toronto Raptors-Boston Celtics: 111-91

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 115-102

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 105-125

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 112-93
 

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