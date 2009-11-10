Thompson Polanski'yi artık desteklemeyecek

T24 - 1997'de 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan ve halen İsviçre'de tutuklu bulunan yönetmen Roman Polanski'nin serbest bırakılmasını isteyen Oscarlı yıldız Emma Thompson, karar değiştirdi. İddiaya göre Emma'yı bir öğrenci ikna etti.



Emma Thompson, Oscar ödüllü bir aktris. Fakat hayranlarından biri, Thompson’ın 1977’de 13 yaşında bir kızla kanundışı bir birliktelik yaşadığı için yakın zamanda İsviçre’de tutuklanan Roman Polanski’nin serbest bırakılmasını isteyen bir dilekçeye imza attığını fark ettiğinde, aktris ile bunu konuşmaya karar verdi.



Thompson’ın oğlunun mezun olduğu Exeter Üniversitesi’nden 19 yaşındaki öğrenci Caitlin Hayward-Tapp, bu hafta sanatçıyı fikir değiştirmeye ikna etmek için bir buluşma ayarladı.



Hayward-Tapp, Polanski’nin serbest bırakılmasını isteyen tüm dilekçe sahiplerine kızgınlığını ifade etmek için kendi dilekçesini oluşturdu ve Thompson’ın adının böyle bir işte yer almasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.



İmzayı bir kere daha düşünmek ister belki



Öğrencinin kampanyası işe yaramış gibi gözüküyor. Daha önce Fransız filozof Bernard-Henri Lévy tarafından başlatılan ve Polanski’yi destekleyen dilekçeyi imzalayan Thompson, Hayward-Tapp ile görüşmeyi kabul etti. Hayward-Tapp’in söylediklerine göre, görüşmenin sonunda Emma Thompson, Lévy’nin dilekçesinden adını geri çekmeye karar verdi.



Hayward-Tapp ise görüşme ile ilgili şunları anlattı: “Verdiği imza ile ilgili yeniden düşünmeyi ister diye düşündüm. Söylemem gereken şeyleri duymak için çok istekliydi. Roman Polanski’yi tanıdığını ve dilekçeyi imzalamasını isteyen arkadaşlardan telefonlar aldığını söyledi.”



Thompson’ın, Polanski’nin daha önce çok kötü bir hayatı olduğunu bildiğini söyleyen Hayward-Tapp, oyuncunun dilekçe hakkında epey düşündüğünü ve 15 dakika konuştuktan sonra adını dilekçeden sildireceğini söyledi. Öğrencinin dilekçesi geçen hafta yayımlandı ve 400’den fazla kişi tarafından imzalandı. Lévy’nin dilekçesinde ise şimdiye kadar 164 imza var.



Tüm bunlar olup biterken, Polanski eylül ayından beri tutuklu.





