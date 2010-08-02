T24 LogoT24 Logo
Dünya

THOMAS'IN KOLTUĞU AP'NİN OLDU WASHINGTON (A.A)

02 Ağustos 2010 22:13

-THOMAS'IN KOLTUĞU AP'NİN OLDU WASHINGTON (A.A) - 02.08.2010 - ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy döneminden bu yana Beyaz Saray'ı izleyen, ancak İsrail'e yönelik sözlerinden dolayı uğradığı ağır eleştiriler yüzünden Haziran ayında emekliye ayrılan 89 yaşındaki en kıdemli muhabir Helen Thomas'ın Beyaz Saray'ın basın odasındaki koltuğu AP'ye verildi. AP'nin ön sırada bulunan koltuğu da muhafazakar Fox News'un oldu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin (WHCA), yazılı açıklamasında, Thomas'ın Haziran ayından beri boş olan koltuğunun AP'ye, AP'ye ait zaten ön sırada bulunan koltuğun da Fow News'a verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Lübnanlı göçmen bir ailenin kızı olan Thomas, 1943 yılında United Press International (UPI) haber ajansına katılmış ve 1960 yılında Beyaz Saray'ı izlemeye başlamıştı. UPI tarafından 1974 yılında Beyaz Saray büro şefi olarak atanan Thomas, bir haber ajansında bu görevi üstlenen ilk kadın gazeteci olmuştu. Thomas, 2000 yılından bu yana da Hearst grubunda yazıyordu. Medyada görev yaptığı süre içinde 10 Amerikan başkanını takip eden Thomas, Başkanları, sorduğu zor sorularla "terletmesiyle" tanınıyordu. Thomas'ın koltuğu, Beyaz Saray sözcülerinin açıklama yaptığı salonun en ön sırasının tam ortasında bulunuyordu. Beyaz Saray, basın salonunda ikinci sırada koltuğu bulunan, son kararla birini sırada yer verilen Fow News'u, Ekim 2009'da ''Barack Obama'ya savaş açmakla'' suçlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24