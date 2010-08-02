-THOMAS'IN KOLTUĞU AP'NİN OLDU WASHINGTON (A.A) - 02.08.2010 - ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy döneminden bu yana Beyaz Saray'ı izleyen, ancak İsrail'e yönelik sözlerinden dolayı uğradığı ağır eleştiriler yüzünden Haziran ayında emekliye ayrılan 89 yaşındaki en kıdemli muhabir Helen Thomas'ın Beyaz Saray'ın basın odasındaki koltuğu AP'ye verildi. AP'nin ön sırada bulunan koltuğu da muhafazakar Fox News'un oldu. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin (WHCA), yazılı açıklamasında, Thomas'ın Haziran ayından beri boş olan koltuğunun AP'ye, AP'ye ait zaten ön sırada bulunan koltuğun da Fow News'a verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Lübnanlı göçmen bir ailenin kızı olan Thomas, 1943 yılında United Press International (UPI) haber ajansına katılmış ve 1960 yılında Beyaz Saray'ı izlemeye başlamıştı. UPI tarafından 1974 yılında Beyaz Saray büro şefi olarak atanan Thomas, bir haber ajansında bu görevi üstlenen ilk kadın gazeteci olmuştu. Thomas, 2000 yılından bu yana da Hearst grubunda yazıyordu. Medyada görev yaptığı süre içinde 10 Amerikan başkanını takip eden Thomas, Başkanları, sorduğu zor sorularla "terletmesiyle" tanınıyordu. Thomas'ın koltuğu, Beyaz Saray sözcülerinin açıklama yaptığı salonun en ön sırasının tam ortasında bulunuyordu. Beyaz Saray, basın salonunda ikinci sırada koltuğu bulunan, son kararla birini sırada yer verilen Fow News'u, Ekim 2009'da ''Barack Obama'ya savaş açmakla'' suçlamıştı.