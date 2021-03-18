Thomas Tuchel, Chelsea'nin tarihine geçti

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, ilk 13 maç sonunda hiç kaybetmeyerek İngiliz ekibinin tarihine adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 yenen Chelsea'de Alman menajer Thomas Tuchel tarihe geçti. 47 yaşındaki çalıştırıcı Maviler'de ilk 13 maçında yenilmeyerek rekor kırdı.

Chelsea'nin kimliğini değiştirdi

Ocak ayında, 1,5 yıldır takımın başında olan Frank Lampard'ın görevine son veren Chelsea'de Thomas Tuchel yeni menajer olarak açıklandı. Başarılı çalıştırıcı daha önce Mainz, Borussia Dortmund ve PSG'de görev yapmıştı.

İki aydır görevde olan Tuchel, Chelsea'nin kısa sürede farklı bir kimliğe bürünmesini sağladı. Maviler, genç menajerin yönetimindeki ilk 13 maçında 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.