Thomas de Maiziere: Türkiye taktir edilmeli



Alman Bakan, 7 Mart'ta Brüksel'de yapılacak AB-Türkiye zirvesi öncesinde Türkiye'nin sığınmacı krizinin çözümüne yönelik gayretlerinin taktir edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Ankara insani yardım ölçeklerinde kayda değer katkılar sunmuştur" dedi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Thomas de Maizire, Suriye'deki iç savaştan kaçan 2,5 milyondan fazla insanın Türkiye'ye sığındığını vurgulayarak, "Bu tutum eleştiri değil, saygıyı hak ediyor" diye konuştu.

Ancak Türkiye'nin de sınır güvenliği bağlamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine işaret eden de Maizire, "Ortak çıkarlar ve işbirliği bağlamında çok sayıda imkan var. AB tam üyeliği de bunların altında" şeklinde konuştu.

İç siyaset konusunda temkinli

Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler konusunda temkinli bir tavır sergileyen de Maizire, "İnsan hakları konusunda tüm dünyanın yargıcı olmamalıyız" dedi.

Uluslararası toplumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) Kürt sorunun çözümü ve basın özgürlüğü konularında izlenen tutum nedeniyle eleştiriler geliyor.