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BBC Türkçe

Thomas Cook: Türkiye 2018 yazı için en çok tercih edilen tatil yeri

İngiltere'nin en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook, Türkiye'ye 2018 yazı için yapılan paket tur rezervasyonlarının yüzde 84 arttığını bildirdi. Türkiye, yaz rezervasyonlarında İspanya'yı geçti.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook, Türkiye'ye yönelik paket tur rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 84 arttığını açıkladı.

Thomas Cook'un Tatil Raporu'na göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonları İspanya ve Kanarya Adaları'nın üzerine çıktı.

Thomas Cook, kendisi üzerinden yapılan rezervasyonların toplam yüzde 61'ini Türkiye'deki paket turların oluşturduğunu bildirdi.

Raporda, Türkiye'de 2016 yılında yaşanan bir dizi saldırının ve darbe girişiminin ardından rezervasyonlarda sert düşüşlerin görüldüğünü ancak 2017'de başlayan toparlanmanın bu yıl da devam ettiği belirtildi.

Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead, Türkiye "2018 yazı için açık ara en gözde tatil yeri" diye konuştu.

Raporda, İngiliz turistlerin yıl boyunca en fazla tercih ettiği tatil yerleri sırasıyla İspanya, Yunanistan, Türkiye, ABD ve Karayipler olarak sıralandı.

Raporda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki farkın ise giderek kapandığı ifade edildi.

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