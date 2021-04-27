Thodex soruşturmasında savcı, 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Thodex soruşturması kapsamında dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına soruşturma savcısı itiraz etti. Savcı, 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz etti.

Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı, tutuklama talebiyle dün hakimliğe sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcı, Sulh Ceza Hâkimliği’nden 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz etti.

Ne olmuştu?

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç örgütü kurma” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 22’si ise “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddedilmişti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.(DHA)