Thodex'in kurucusunun da Sezgin Baran Korkmaz gibi kaçmadan önce 'bakanlığa çağırıldı' iddiası

SBK Holding Başkanı firari Sezgin Baran Korkmaz gibi Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in de kaçmadan önce bir bakanlığa çağrıldığı iddia edildi.

Thodex’in reklamlarında yer alan 'shiftdelete.net' internet sitesinin kurucusu Hakkı Alkan, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasına ilişkin açıklamalar yaparak, Özer'in kaçmasından önce kendisine 'sinyal' geldiğini öne sürdü.

"O hafta ne olduysa kaçtı gitti"

Bir yıl önce kendisine Thodex için reklam teklifi geldiğini anlatan Alkan, Thodex vurgunundan ve Özer’in kaçmasından önce bir bakanlıktan kendisine 'sinyal' geldiğini söyledi. Alkan, “Sinyal üzerine bakanlıktan Thodex’in kurucusu hakkında iletişim bilgisi talebinde bulundular bana. Tanışıklığım zaten yok. Bilgileri buldum, teslim ettim. Ondan sonra toplantıya çağırdılar. O hafta ne olduysa kaçtı gitti” dedi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etti. Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gittiği söyleyen Peker, "İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor." dedi.

Thodex vurgunu

Türkiye’nin 'en büyük üçüncü kripto para borsası' olarak bilinen Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçmıştı. Yaklaşık 400 bin yatırımcının 2 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtilen parası dolandırılmıştı.

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