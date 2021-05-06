Müşterilerine ait kripto parayla yurtdışına kaçtığı belirtilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta ilk kez görüntülendi.

TRT Haber’in haberine göre, Özer’in otele giriş anında resepsiyonda işlemlerini yapılırken beklediği fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğrafta Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor. Yanındaki kırmızı montlu kişinin Özer'i Arnavutluk'ta karşılayan, işlerini takip eden ve ona yardım eden biri olduğu belirtiliyor. Kırmızı montlu kişi, Özer'i otelde de yalnız bırakmadı.

İkinci gün otelden ayrıldı

Faruk Fatih Özer, kırmızı montlu ile geldiği otelde 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Ücreti peşin ödedi ancak ikinci günü otelden ayrıldı.