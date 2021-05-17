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Ekonomi

Thodex'in Kadıköy'de bulunan binasına ve şirkete ait 3 lüks araca haciz işlemi uygulandı

17 Mayıs 2021 18:55

Kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'de bulunan binasına ve şirkete ait üç lüks araca haciz işlemi uygulandı.

Şirketten alacaklı bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğü'nce kabul edilmesinin ardından mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin binasına geldi. Saat 14.00'de başlayan haciz işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Polisin de eşlik ettiği haciz işleminde toplamda 11 bin 750 lira değerinde bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı. 

Şirkete ait 3 lüks araca da haciz konuldu

 Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

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