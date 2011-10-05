THKP-C kurucularından Ziya Yılmaz yaşamını yitirdi



T24 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nin kurucularından Ziya Yılmaz, Süreyya Paşa Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi Kızıldere'de Mahir Çayan ile öldürülen Nihat Yılmaz'ın yanına defnedilecek.

Bir süredir geçirmekte olduğu astım ve zatürree hastalığını yenemeyen Yılmaz'ın dün gece yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi Perşembe günü öğle saatlerinde doğduğu yer olan Fatsa'da toprağa verilecek.

Radşkal gazetesinin Anka'ya dayandırdığı haberine göre, Ziya Yılmaz hayatını kaybettiği İstanbul SüreyyaPaşa Hastanesi'nden bugün ailesi ve dostları tarafından saat 12.00'de Fatsa'ya uğurlanacak. Perşembe günü Fatsa'da düzenlenecek tören sonrasında Ziya Yılmaz'ın cenazesi Kızıldere'de Mahir Çayan ile öldürülen Nihat Yılmaz'ın yanına defnedilecek.

yıllarında THKP-C'nin simge eylemlerinde yer alan ve 15 yıl hapis yatan Ziya Yılmaz, 74 yaşındaydı.





Ziya Yılmaz'ın siyasi yaşamı



Yılmaz 1938 yılı Fatsa ilçesi Bozdağ Köyü'nde doğdu. Ankara Yüksek Ticari ve İktisadi İlimler Akademisi'nden mezun olan Ziya Yılmaz, Fatsa'da matbaa kurdu ve Yeşil Fatsa gazetesini çıkardı. 65-66 yıllarında Türkiye İşçi Partisi ilçe başkanlığını yaptı. Büyük fındık mitinglerinin öncüsü oldu. Fındık üreticisinin haklarını savundu.

Ziya Yılmaz, Mahir Çayan ve bir grup DEV-GENÇ’li, 1970 Mart’ının başında Karadeniz Bölgesine gitmesi ve Fatsa’da yaptığı toplantılar sonucunda THKP-C kuruluş sürecine katıldı. Ziya Yılmaz’ın ve Fikri Sönmez’in de aralarında bulunduğu bir grubun da aralarında olduğu o dönemin TİP içinde yer alan kadroları THKP-C’den yana tavır aldı.

İsrail İstanbul Başkonsolosu Ephrain Elrom'un kaçırılması olayında yer aldı. THKP-C hareketine katılan ve 12 Mart darbesi sonrasında Balyoz operasyonunda tutuklanan THKP-C Genel Komite üyesi Ziya Yılmaz, 29 Kasım 1971'de Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile tünel kazarak firar etti. 19 Şubat 1972'de İstanbul’da gerçekleştirilen ve Ulaş Bardakçı’nın öldürüldüğü operasyonda, Ziya Yılmaz yaralı ele geçirildi.

Sıkıyönetim Mahkemesi’nin Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmaktan 30 yıl hapis cezası verdiği Yılmaz, 15 yıl sonra 21 Mart 1986 tarihinde, Malatya E Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. Yılmaz’ın infaz kanuna göre hesaplanan cezasının 13 Ağustos 1983’te dolduğu, yaklaşık 3 yıl fazladan yattığı da tahliye kararına bilgi olarak geçti.

Daha sonra 10 Eylül dergisinin çıkarılmasında yer aldı. Çankaya Belediyesi Belediye Meclis üyeliği de yaptı. Eşi, kedileri ve dostlarıyla yaşamını Ankara'da sürdürüyordu.







