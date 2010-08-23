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THK YARDIM UÇAĞI PAKİSTAN'A ULAŞTI ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 20:07

-THK YARDIM UÇAĞI PAKİSTAN'A ULAŞTI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığından, Pakistan'daki selin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait muhtelif ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan nakliye uçağının 21 Ağustos Cumartesi günü Pakistan'a ulaştığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketine yönelik, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 nakliye uçağı ile gönderilen muhtelif ilaç ve tıbbi malzeme yardımının 21 Ağustos saat 18.30'da Pakistan'a ulaştığı belirtildi.

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