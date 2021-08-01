THK’ya bağlı Gökçen Havacılık sitesinde paylaştı: Filosunda kaç yangın söndürme uçağı var?

THK Gökçen Havacılık’ın sitesinde yer alan bilgilere göre, yurt içi dışındaki tüm orman yangınlarına müdahalede bulunabilme kapasitesine sahip filonun bünyesinde 11 adet M-18 Dromader 2009 yılında bünyesine kattığı 9 adet CL-215 Bombardier tipi 20 yangın söndürme uçağı yer alıyor. Kurum, "Ayrıca yangın bölgelerine konuşlandırılmış 11 adet de döner kanat helikopter ile yangın bölgelerinde görev almaktadır" bilgisini paylaştı.

Uçaklar satışa çıkarıldı

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, THK’ya, 16 Ekim 2019’da, yönetimsel ve maddi sıkıntılar nedeniyle kayyım atandı. Kayyım heyetinde, eski AKP’li bakan Cenap Aşçı da yer aldı. Kayyum atanmasının ardından, yangın söndürme uçağı kiralama ihalelerine koyulan kapasite şartı nedeniyle ihaleye katılamayan THK uçakları, hangarda beklemeye başladı. Bu süreçte, Nisan 2020’de, 11 adet M-18 Dromader uçağının satılması için ihaleye çıkıldı ancak ihale sonuçlanmadı. Bunun üzerine Ekim 2020’de yeniden satış ihalesine çıkıldı. Bu kez 11 adet M-18 Dromader’ların arasına üç de CL-215 eklendi. Ancak bu ihalenin de sonucu açıklanmadı. THK’nin ihaleye girememesinin ardından “maddi gerekçelerle” deneyimli pilotlar ve teknisyenlerin büyük bir kısmı da işten çıkarıldı.

Son bir haftada Türkiye'nin pek çok ilinde 107 orman yangınının çıkmasının ardından THK uçakları tartışması yeniden başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok" açıklamasını yaparken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise uçaklar için 'antika benzetmesi' yapmıştı.