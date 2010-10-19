-THK UÇAK SATIYOR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, 1 adet CESSNA 421 C ve 8 adet AN-2 Antonov uçaklarını satmak üzere ihale açtı. THK Genel Başkanlığının satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre THK Genel Başkanlığının envanterinde bulunan, 1 adet CESSNA 421 C ve 8 adet AN-2 Antonov uçakları, kapalı teklif usulüyle satılacak. Satışa katılmak isteyenler şartnameyi, THK Genel Başkanlığı İhale ve Kontrol Yönetim Müdürlüğünden satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 8 Kasım 2010 tarihinde saat 16.00'ya kadar THK evrak servisine verilecek. Bu arada söz konusu uçaklar, Ankara Etimesgut'ta bulunan Türkkuşu Genel Müdürlüğü tesislerinden görülebilecek.