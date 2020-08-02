THK Kayyımı Aşçı: 95 yıllık kurum borç batağında; kredileri yeniden yapılandırmada bankalarla anlaştık

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, 10 bankaya olan 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borçlarını yeniden yapılandıracaklarını belirtti.

Dünya'nın haberine göre borçlar 2 yıl ödemesiz, düşük faizle 8 yıl vadeye uzatılacak. Aşçı, "Kurumun nakit akış dengesini düzelteceğiz, daha sonra şirketlerimizin biten sermayelerini tamamlayacağız. Onlar piyasa koşullarında kaliteli iş yapar hale gelecekler ve biz de borçları ödeyeceğiz" dedi.

95 yaşındaki THK'nin borç batağında olduğunu belirten Aşçı, vatandaşların bağışladığı gayrimenkullerin ipotek edilerek kredilerin çekildiğini ve bunların ödenmediğini anlattı.

Bu borçlardan kurtulmak amacıyla 2018'de Bankacılık Kanunu finansal yeniden yapılandırma hukuku çerçevesinde başvuru yaptıklarını dile getiren Aşcı, şöyle devam etti:

"THK'den alacağı olan 10 bankayla görüşmeler yaptık. 10 bankaya 1 milyar 250 milyon liralık borcumuzu yapılandıracağız. 2 yıl ödemesiz, düşük faizle ve 8 yıl vadeli olarak borçlarımızı yapılandıracağız. Kurumun nakit akış dengesini düzelteceğiz, daha sonra şirketlerimizin biten sermayelerini tamamlayacağız. Onlar piyasa koşullarında kaliteli iş yapar hale gelecekler ve biz de borçları ödeyeceğiz."

"Halka açık şirketiz"

Kurumun fitre, zekat ve bağış topladığına, insanların buraya evlerini, arsalarını bağışladığına dikkati çeken Aşcı, şunları kaydetti:

"Burası halka açık bir şirket demektir. Buranın halka açık şirketler standardında düzenli bir şekilde denetlenmesi lazım. Çünkü burası kamu kaynağı kullanıyor, dernek olarak da vergi bağışıklığı var. Devlet bu kadar kolaylık sağlamışsa bunun karşılığında ciddi bir şekilde denetleme yapılması lazım. Yöneticilerinin hesapsız bir şekilde kredi kullanımı gibi bir yapıyı burası kaldıramaz artık."