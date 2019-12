-THK DERİ SATACAK ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından 7 ilde kesilecek, bu yılın vekalet kurbanlarına ait derileri satmak üzere ihale açtı. TSK Mehmetçik Vakfı tarafından Bilecik, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te kesilecek olan bu yılın vekalet kurbanlarına ait yerli/ithal deri ve bağırsaklar satılacak. İhale, 18 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'te ''açık artırma usulü'' ile THK Genel Başkanlığında yapılacak. Satışa katılmak isteyenler şartnameyi, THK Genel Başkanlığından bedelsiz olarak temin edebilecekler. -GENEL ŞARTLAR- Koyun derisinin satışı adet olarak, sığır derisinin satışı ise kilogram üzerinden ihale edilecek ve bağırsaklar deri fiyatının içinde değerlendirilecek. Kesimler 7 farklı merkezde yapılacağından her bir merkez için ayrı ihale düzenlenecek. Kesim yapılacak kurbanlar genel olarak büyükbaş ve kısmende küçükbaş olacak. Talipliler her iki cinste deri içinde fiyat teklifi vermeyi ve her bir merkezde kesilen derilerin tamamını almayı taahhüt edecekler. İhalede katılımcılardan geçici teminatı olarak Şanlıurfa için 3 bin lira, diğer merkezler içinse 2 bin lira bedel alınacak. Bu arada ihaleler belirtilen gün ve saatte sonuçlanmadığı taktirde, ikinci ihale 22 Ekim, üçüncü ihale ise 27 Ekim 2010 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecek. THK Kurumu tarafından kesim yapılacak iller, küçük ve büyükbaş hayvanların adetleri ile tahmini miktarları şöyle: ''Bilecik bin 430 adet-büyükbaş (25 bin kilogram), Bursa bin 430 adet-büyükbaş (25 bin kilogram), Eskişehir bin 430 adet-büyükbaş (25 bin kilogram), Şanlıurfa 2 bin 145 adet-büyükbaş (37 bin 500 kilogram), Elazığ bin 430 adet-büyükbaş (25 bin kilogram), Malatya bin 430 adet-büyükbaş (25 bin kilogram), Gaziantep 715 adet büyükbaş, 5 bin adet küçükbaş (12 bin 500 kilogram)''