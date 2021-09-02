THK Başkanı, kurumun borcunu açıkladı: 1 milyar 844 milyon TL

Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, kurumun borcunun 1 milyar 844 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. 1,5 milyar TL'lik borcun yapılandırıldığını ifade eden Aşcı, "Göreve başladığımda borçları görünce aklım almadı. 10 gelenden 9’u alacaklı. 15 gün içinde cildiye doktoruna gitmek zorunda kaldım" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelede uçakları kullanılmayan THK’nın Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kuruma ilişkin eleştirileri yanıtladı. THK’ya kayyım olmak için bir taleplerinin olmadığı ve mahkeme kararıyla görevlendirildiklerini belirten Aşcı, "Bunu bir vatandaşlık görevi ödev olarak gördük. Elbette yönetim anlayışımızda hatalar vardır, eleştirilebilir bunu da bilin" dedi. Geçmiş yönetimleri eleştiren ve THK’nın şu anda toplam borcunun 1 milyar 844 milyon TL olduğunu ifade eden Aşcı, şunları söyledi:

"Kayyım, bu borçların hiçbirini yapmadı. Biz göreve başladığımızda bu borçların hepsini üzerimizde yük olarak bulduk. Göreve başladığımdaki fotoğrafıma bakın, bir de şimdi bana bakın. Ne kadar yaşlanmışım görün.

"10 gelenden 9’u alacaklı"

Göreve başladığımızda kapımız çalıyor, 10 gelenden 9’u alacaklı. 15 gün içinde cildiye doktoruna gitmek zorunda kaldım sıkıntıdan. THK bir dernek, geçmişte maalesef üniversite kurma, şirket kurma işine girilmiş. Üniversite kurmak çok kolay bir iş değil. Üniversite kurarak gelir elde edeceklerini zannediyorlar, ama bu mümkün değil. Bir üniversite öğrencilerinden gelir elde ederse yine üniversiteye harcamak zorunda.

"Borçları görünce aklım almadı"

Geldiğimde borçla ilgili rakamları gördüğümde benim aklım almadı. Bir bankamız ismini vermeyeyim, 80 milyon dolar kredi çekiliyor, sen nasıl bankasın sen nasıl derneksin, bir dernek bu parayı alıp ne yapacak, bu krediyi nasıl ödeyecek? Bankacılık Kanunu'na göre siz vereceğiniz krediyi iktisadi olarak bakacaksınız, takip edeceksiniz, geri dönmesini sağlayacaksınız. Bu kredi 2013 yılı sonunda kullanılmış, öde öde bitmiyor. Çünkü üstüne sürekli faiz geliyor. Bu borcu nasıl öderiz, THK Türk milletine şerefiyle nasıl hizmet eder bunun için uğraşıyoruz ama bir yandan da paçamızdan çekiliyoruz. 10 bankaya 1,5 milyar TL’lik borcumuzu yapılandırdık. TL faizimiz yüzde 7, döviz faizimiz yüzde 2,5. İki yıl ödemesiz dönem var, 9 aylık kısmı geçmiş durumda. Ondan sonra bu borçları ödeyeceğiz."