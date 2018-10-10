THK Başkan adayı Dursun: Küçülerek büyüme stratejisini uygulayacağız

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı\'na talip olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, \"Küçülerek büyüme stratejisini uygulayacağız. Seçildiğim takdirde öncelikle THK\'nın bağımsız denetim kuruluşlarınca en ince ayrıntısına kadar tetkik edilmesini ve incelenmesini sağlayacağım\" dedi.

Türk Hava Kurumu\'nun 45\'inci genel kurulu 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara\'da yapılacak. Toplam 677 delgenenin oy kullanacağı seçimlerde başkanlığa aday olan 34 yaşındaki Erdal Dursun, \"Bizler, görevdeki mevcut yönetimle kurumun hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağı kanaatindeyiz çünkü geride bıraktığımız yıllar bunu herkese tüm çıplaklığıyla gösterdi. Artık gözler genç, dinamik, dinleyen, anlayan ve uygulayan bir yönetim arıyor. Artık gözler öneri ve fikirlerin önemsendiği bir yönetim dönemini arıyor. Aranılan yönetimin mevcut yönetim olmadığı ise su götürmez bir gerçek\" dedi.

\"Küçülerek büyüme stratejisini uygulayacağız\"

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, THK\'nın kriz ve kaos ortamından kurtulmasının yegane alternatiflerinin kendileri olduğunu söyledi ve ekledi:

\"Güçlü, azimli, kararlı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ve 24 saat çalışma esasına dayanan bir işgücü temposuyla bu darboğazı aşacağız. Özellikle finansal krizin aşılması amacıyla dünyanın en büyük finansal yapılarıyla prensipte anlaştık, ihtiyacımız olan tek şey yönetime gelebilmek. Sonrasında tüm kapıların Kurum için nasıl açıldığını, kaynakların nasıl seferber olduğunu hep birlikte göreceğiz.

\"Seçildiğim takdirde öncelikle Türk Hava Kurumu’nun bağımsız denetim kuruluşlarınca en ince ayrıntısına kadar tetkik edilmesini ve incelenmesini sağlayacağım. Böylelikle karanlık ve kangrenli bölgeleri daha hızlı ve tarafsız şekilde tespit edeceğiz. En önemlisi \'küçülerek büyüme\' stratejisini uygulayacağız.

\"Zarar eden faaliyetleri derhal sonlandıracak, buradan elde edilecek bütçeyi, gelir getiren faaliyetlerin finansmanında ve geliştirilmesinde kullanacağız. Böylelikle karlılığı olan kalemleri destekleyerek daha fazla gelir elde edilmesini, sürdürülebilir kılınmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacağız; kar getirmeyen kalemlerin ise Kuruma daha fazla zarar vermesinin önüne geçeceğiz\"

Erdal Dursun\'un özgeçmişi

Dursun, Çankaya Üniversitesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Profesyonel çalışma hayatına Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nde başladı. 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında ise doktora derecelerini aldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nde Elektronik Yüksek Mühendisi ve Teknik Denetçi olarak kamu hizmetinde bulundu. Türkiye’deki sivil hava trafiğine açık havalimanlarında 100\'ün üzerinde farklı teknik denetim görevi icra etti.Havacılık alanında yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çeşitli operasyonel eğitimler aldı. Özellikle sivil hava ulaştırması ve lojistiği alanında Üniversite-Sektör-Sanayi işbirliği konularında çalışmalar yapan Dursun, görev aldığı projelerde havacılık konusundaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinde çalıştı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde göreve başlamadan önce farklı yükseköğretim kurumlarında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Dursun, sektörel bir sivil toplum kuruluşu olan Havacılık Emniyeti Kurumu (Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü.