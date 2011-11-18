-THK 1 milyon 200 bin deri topladı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) Kurban Bayramı boyunca 1 milyon 200 bine yakın deri toplayarak, 20 milyon 812 bin lira gelir elde etti. Geçen yıla göre gelirini yüzde 83 arttıran kurum, küçükbaş hayvan derilerini 20 ila 26 lira arasından sattı. THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, toplanan kurban derilerinden elde edilen tüm gelire THK'nın sahip olduğu yönünde bir algının olduğunu belirterek, gelirin sadece yüzde 40'ını THK'nın aldığını geriye kalanının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılayı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Diyanet Vakfı'na çeşitli oranlarda aktarıldığını söyledi. Türkiye'de ekonomik krizin yaşandığı dönemler dışında yılda ortalama 2,5 milyon kurban kesildiğini aktaran Yıldırım, şu bilgileri verdi: ''Vatandaş istediği kişi ya da kuruma kurban derisini bağışlar ama biz, bize bağışlatmaya çalışırız. Bunu da yaptığımız işlerle duyurmaya çalıştık. Bu yıl 1 milyon 200 bine yakın kurban derisi kurumumuza bağışlandı. Milli servet değerindeki bu derileri israf olmasın diye kurumumuz vatandaşımızın ayağına giderek topladı. Daha sonra açtığımız ihalelerle küçükbaş derisini 20 ila 26 lira arasından, ortalama 30 kilogram gelen büyükbaş derisini de kilosu 3-4 liradan tüccarlara sattık. Tüm bu satışlardan toplam 20 milyon 812 bin lira gelir elde ettik.'' Yıldırım, ilk ihaleyi Adana bölgesinde açarak ülke genelindeki rayicin buradaki fiyat olmasını hedeflediklerini aktararak, ''Doğudaki deri kalitesi soğuk iklim şartlarının hayvan derisini inceltmesi nedeniyle düşük. Biz ilk ihaleyi deri kalitesi yüksek olan Adana bölgesinden yaparak, satışlarımızı hedeflediğimiz rakamlardan yaptık. Bu rakam tüm bölgelerin aşağı yukarı rayicini oluşturunca da gelirlerimiz arttı'' dedi. Yapılan satıştan THK kadar tüccarın da karlı çıktığını belirten Yıldırım, dünyada son dönemde deri ihtiyacının arttığını bu sayede tüccarların aldıkları derileri 40 ila 50 dolar arasında yurt dışına sattıklarını kaydetti. Osman Yıldırım, bu yıl Et Balık Kurumu'ndan 590 liraya aldıkları kurbanları 600 liraya vekalet yöntemiyle kestiklerini bildirerek, kar amacı gütmediklerini tamamen vatandaşlara güvenli kurban hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Vekalet yöntemiyle kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı da görev edindiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: ''Kestiğimiz kurbanların etlerinden geçen yıl 34 bin adet 800 gramlık kavurma yaptık bu yıl bu rakam 83 bine ulaştı. Bunun dışında ilk gün kesilen kurbanlardan önce 20 tanesini uçakla daha sonra da 120 tanesini karayoluyla Van'daki depremzedelere gönderdik. Bir süre önce Van ile aynı kaderi paylaşan Simavlı vatandaşlarımızı da unutmadık. Kestiğimiz 83 adet kurbanı da onlara gönderdik.''