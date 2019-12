Thierry Henry: Tatile gitmiyorum

T24 - Katalan ekibi Barcelona'da geçtiğimiz seneyi ilk 11'de çok fazla şans bulamayan Fransız yıldız Thierry Henry, ABD'nin New York Red Bulls'un kulübüne transfer olurken, transferiyle ilgili olarak "Bazıları oraya tatile gittiğimi düşünebilir. Aslında oraya tatil için gidebilirim ancak bu sefer amacım tatil değil" dedi.



Barcelona ile sözleşmesi sona eren Fransız forvet Thierry Henry (32), ABD'nin New York Red Bulls takımına transfer oldu. Henry, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, ''Bazıları oraya tatil için gittiğimi düşünebilir. Aslında oraya tatil için giderim, ama bu sefer amacın tatil yapmak değil. Ben katılımcı bir oyuncuyum ve kaybetmeyi sevmem, ancak her maçı kazanacağımızı söylemiyorum'' dedi.





'Yeni bir dönemin başlangıcı'





Barcelona'da geçen sezon ilk 11'de çok fazla oynama şansı bulamayan ve 4 gol atabilen Henry, transferi için, ''Bu kariyerimde ve hayatımda heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı'' diye konuştu.



Red Bulls kulübünün açıklamasında da, Henry ile birden fazla sezon için anlaşıldığı belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi. Henry, Red Bulls'un 22 Temmuz'da İngiltere'nin Tottenham takımıyla yapacağı hazırlık maçında ilk kez yeni takımının formasını giyecek. Fransa'nın 1998'de Dünya Kupası'nı, 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'nın kazanan kadrosunda yer alan Henry, Barcelona dışında Monaco, Juventus ve Arsenal'de forma giydi. 124 kez Fransa Milli Takımı'nda oynayan Henry, 51 golle milli takımda en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi.





Barça'da mali kriz





Yaya Toure'yi Manchester City'e satan Barça'da mali kriz yaşandığı açıklanırken, kulüp oyuncuların transfer paralarınını ödeyemediğini açıklamış ve 150 mil euo kredi çekmişti.