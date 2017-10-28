Thierry Henry sordu; Zlatan Ibrahimovic cevapladı: Çünkü tanrının nasıl göründüğünü bilmiyorlar!

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Thierry Henry’nin “Manchester United efsanelerinin yer aldığı duvarda senin fotoğrafın neden yok?” sorusuna “Çünkü tanrının nasıl göründüğünü bilmiyorlar” yanıtını verdi.

36 yaşında olmasına ve ağır bir sakatlık geçirmesine rağmen hâlâ faal olan en iyi forvetler arasında gösterilmesinin yanı sıra egosu ve sıradışı açıklamalarıyla da bilinen Zlatan Ibrahimovic; SkySports sunucusu ve eski takım arkadaşı Thierry Henry’nin sorularını cevaplandırdı.

Manchester United’la sözleşmesini 1 sene daha uzatan ve 10 numaralı formayı alan İsveçli golcü, hedefinin Premier Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Geçen sezon 20 Nisan’da takımının Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan ve Ocak ayından önce sahalara dönmesi beklenmeyen Ibrahimovic, “Başladığım şeyi bitirmek için dönüyorum” diye konuştu.

Ibrahimovic, Barcelona'da bir dönem beraber oynadığı Henry’nin, “Manchester United efsanelerinin yer aldığı duvarda senin fotoğrafın neden yok?” sorusuna, “Çünkü tanrının nasıl göründüğünü bilmiyorlar” yanıtını verdi. İkili, Zlatan'ın bu cevabının ardından uzun süre gülüştü.