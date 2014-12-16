Thierry Henry futbolu bıraktı!

Arsenal'de gösterdiği performansla adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran, Avrupa'nın dev takımlarında boy gösteren Thierry Henry yeşil sahalara veda etti.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal'de efsaneleşen Thierry Henry, 20 yıllık futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

37 yaşındaki Fransız forvet, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bırakma kararını spor dünyasına duyurdu. Henry, Londra'ya geri dönerek SKY Sport ekibine katılarak yorumculuk yapacak.

Kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve son olarak ABD'de New York Red Bulls forması giyen Henry, "Umarım beni izlerken benim oynarken aldığım kadar zevk almışsınızdır" diyerek sözlerine noktayı koydu.

Henry şunları söyledi:

"Bu oyunda geçirdiğim 20 yılın ardından artık profesyonel futbol kariyerimi noktalama kararı aldım. Benim için inanılmaz bir maceraydı ve şimdiye kadar beraber oynadığım takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara ve Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, New York Red Bulls ve Fransa Milli Takımı'ndan bu sürede özel zaman geçirmemi sağlayan herkese tek tek teşekkür ederim.

Artık kariyerime başka bir alanda devam etmemin zamanı geldi. Londra'ya dönerek SKY Sports bünyesine katılacağımı açıklamaktan memnuniyet duyarım. Artık gözlerimi, tecrübelerimi, sezgilerimi ve yıllar boyunca öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım.

Biraçok inanılmaz anım ve harika tecrübelerim oldu. Umarım beni izlerken, benim oynarken aldığım kadar zevk almışsınızdır. Yeni bir macerada görüşmek üzere..."