Theresa May'den Birleşik Krallık Parlamentosu'na rest: Ya beni destekleyin ya da Brexit'i riske atın

T24

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma süreci (Brexit) sırasında parlamento ile sıkça fikir ayrılığına düşen Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, parlamentoya rest çekti. May, parlamentoya "Brexit anlaşmasını destekleyin çünkü bundan iyisini bulamayacaksınız" mesajı verdi.

CNN'de yer alan habere göre May kendi partisinde bulunan parlamento üyelerine beni desteklemezseniz Brexit'i riske edeceksiniz dedi. İngiliz basınına göre May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri May'in yaptığı anlaşmayı desteklemeyecekti.

May yeni bir referandum yapılmasına "zaten bir oylama yaptık" sözleriyle karşı çıktı.