Theresa May: Veliaht Prens Selman'la Kaşıkçı cinayeti hakkında görüşmeyi planlıyorum

T24 Haber Merkezi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, G20 zirvesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki durum hakkında görüşmek istediğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre G20 zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e uçarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan May, "Suudi Arabistan'ın veliaht prensiyle konuşmaya niyetliyim. Kaşıkçı ve Yemen konusunda vereceğim mesaj çok açık olacak" dedi. May, Kaşıkçı cinayeti hakkında şeffa bir soruşturma görmek istediklerini ve sorumluların yargılanmasını istediklerini belirtti.

Bin Selman'ın uluslararası imajı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin ardından oldukça bozuldu. Birçok kişi cinayet emrini veliaht prensin verdiğini iddia ediyor.