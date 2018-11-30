T24 LogoT24 Logo
Dünya

Theresa May: Veliaht Prens Selman'la Kaşıkçı cinayeti hakkında görüşmeyi planlıyorum

"Şeffaf bir soruşturma istiyoruz"

30 Kasım 2018 12:49

T24 Haber Merkezi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, G20 zirvesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki durum hakkında görüşmek istediğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre G20 zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e uçarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan May, "Suudi Arabistan'ın veliaht prensiyle konuşmaya niyetliyim. Kaşıkçı ve Yemen konusunda vereceğim mesaj çok açık olacak" dedi. May, Kaşıkçı cinayeti hakkında şeffa bir soruşturma görmek istediklerini ve sorumluların yargılanmasını istediklerini belirtti. 

Bin Selman'ın uluslararası imajı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin ardından oldukça bozuldu. Birçok kişi cinayet emrini veliaht prensin verdiğini iddia ediyor.

 

ETİKETLER

kaşıkçı cinayet muhammed bin selman veliaht prens theresa may birleşik krallık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24