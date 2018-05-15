Theresa May: Türkiye'de demokratik değerlerin ve insan haklarının uygulandığını görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak konuşan Theresa May, Gazze'de yaşananlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini, hem ölen Filistinlilerin hem de Hamas'ın protestolardaki rolünün araştırılması çağrısında bulunduklarını söyledi ve ekledi:

"Filistinlilerin barışçıl gösteri hakkı vardır. İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda şiddet uygulaması kabul edilemez."

İngiltere ve Türkiye'nin önemli partnerler olduğunu söyleyen May, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

May, Türkiye'deki göçmenler için hem Avrupa Birliği mekanizmaları hem de ikili mekanizmalar üzerinden 750 milyon sterlinlik harcama sözü verdiklerini belirtti.

Başbakan May Türkiye'nin TF-X savaş uçağını birlikte geliştireceklerini, motoru ortak üreteceklerini söyledi ve ekledi:

"Türkiye'de darbe girişimi, Suriye'deki gelişmeler ve Kürt terörizmi demokrasiye bir baskı uyguladı.

"Türkiye'de demokratik değerlerin ve uluslararası insan haklarının uygulandığını görmek istiyoruz.

"İngiltere Türkiye'nin yakın dostlarından biri olmaya devam edecek."

May'in ardından konuşan Erdoğan ise yoğun seçim programına rağmen İngiltere'ye geldiğini hatırlatarak iki ülke arasında Ocak 2017'de kurulan yatırım ve ticaret grubunun önemli çalışmalar yürüttüğünü, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ikinci ihracat pazarı olan İngiltere ile ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak istediğini söyledi.

"Birkeşik Krallık ile teröre karşı işbirliğinmizi derinleştirmek istiyoruz" diyen Erdoğan, iki ülkenin içişleri bakanları arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki işbirliğini derinleştirmek için niyet beyannamesi imzalandığını da açıkladı.

Açıklamaların ardından soru-cevap bölümünde İngiliz bir gazetecinin Türkiye'de cezaevinde bulunan gazetecileri sorması üzerine Erdoğan "Size aktarılan bilgi çok yanlış" dedi ve ekledi:

"Haber kaynaklarınız doğru değil. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın.

"Silahla yakalanan, bankamatikten paraları götürenler için her şey serbest değil herhalde. Yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili kararını vermiştir.

"Bunları kaynağından öğrenin ki sağlıklı haber üretin.

"Dün de gerekli cevabı Chatham House'da sorulan benzer bir soruya vermiştim ama belli ki size ulaşmamış."

Erdoğan ayrıca Theresa May'e İngiltere'de PKK ve Gülen yapılanmasıyla ilişkili kişilerin listesini verdiklerini ve bu kişilerin iadesini talep ettiklerini söyledi.

Görüşme öncesinde Londra'daki Downing Sokağı'nda bulunan İngiltere Başbakanlık Ofisi yakınlarında Erdoğan'ı protesto etmek ve Erdoğan'a destek vermek için bekleyen iki grup arasında arbede yaşandı.

Polis iki gruptan da bazı kişileri gözaltına aldı.