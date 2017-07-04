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Dünya

Theresa May, Suudilerin radikal İslamcıları finanse ettiğine dair raporu örtbas mı ediyor?

İngiltere hükümeti bu yıl başında Suudi Arabistan’la 3,5 milyar dolarlık silah anlaşmasını onaylamıştı

04 Temmuz 2017 19:23

Çeviri: T24

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan’ın İngiltere’deki radikal İslamcıları finanse ettiğine dair hazırlanan raporu, Riyad’la ilişkileri korumak için örtbas etmekle suçlanıyor. 

Independent gazetesinin haberine göre, eski Başbakan David Cameron döneminde geçen yıl ocak ayında hazırlığına başlanan raporun birkaç ay önce tamamlanması gerekiyordu ancak May raporun yayınlanmasını engelledi. Raporun, İngiltere’deki terör gruplarının uluslararası bağlantılarına yönelik bir incelemenin sonuçlarını içermesi öngörülüyordu. 
Öte yandan raporla İngiltere hükümetinin Suriye’deki hava operasyonlarına yönelik halk desteğini arttırmak istediği belirtilmişti. 

İngiltere Başbakanı May, Yeşiller Partisi’nin soru önergesine verdiği yanıtta, “İslamcı radikallerin finanse edilmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler, hükümetin İngiltere’deki aşırılık yanlılarının boyutunu ve kaynaklarını daha iyi anlamamızı sağladı” demişti. 

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, geçen ay Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın radikal grupları finanse ettiği iddialarını içeren raporun “hassas bilgiler” nedeniyle yayınlanmayabileceğini söylemişti. 

İngiltere hükümeti  bu yıl başında  Suudi Arabistan’la 3,5 milyar dolarlık silah anlaşmasını onaylamıştı.

 

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