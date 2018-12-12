Theresa May: İşimi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim

T24 Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May bu akşam parlamentoda yapılacak olan güven oylaması karşısında "İşimi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Güven oylaması yapılacağının açıklanmasından kısa süre sonra Başbakanlık konutu önünde bir açıklama yapan May, Birleşik Krallık'ın lider değiştirmesinin Brexit'i geciktireceğini veya durduracağını belirtti. May ayrıca yeni seçilecek liderin yeni bir Brexit anlaşması yapmak için yeteri kadar vakit olmayacağını belirtti ve kendi partisinin üyelerine eğer başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalırsa yeni bir başbakan seçilene kadar AB ile görüşmeleri muhalefet milletvekillerinin yapacağını hatırlattı.

May, bu sebeplerden dolayı işini korumak için mücadele edeceğini de belirtti.

Bu sabah May'in liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti'de lider değişikliği oylaması için yeterli sayıda milletvekilinin desteğinin alındığı açıklamıştı.

May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki 316 Muhafazakâr Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekecek. Oylamanın bu akşam TSİ 21.00 ila 23.00 arasında yapılması öngörülüyor.