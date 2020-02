Theresa May 'B planı' üzerinde çalışmaya başlıyor, plan 29 Ocak'ta oylanacak

T24 Haber Merkezi

Britanya Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'na sunduğu Brexit Anlaşması rekor oy farkıyla reddedildikten bir gün sonra, 19 oy gibi küçük bir farkla parlamenterlerden güvenoyu almayı başardı. May, Brexit anlaşması konusundaki açmazı çözmek için bütün parlamenterleri "görüşlerini bir kenara bırakmaya" ve "beraber bir çözüm bulmaya" davet etti.

May, "B planını" önümüzdeki pazartesi, yani 21 Ocak'ta açıklayacak. Anlaşma ise 29 Ocak'ta oylanacak.

The Guardian'ın aktardığına göre May oylamadan sonra yaptığı açıklamada yeni Brexit planı için "olabildiğince çok, farklı görüşten parlamenter" ile görüşeceğini belirtti. May, ayrıca ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ve diğer parti liderlerinden de yeni bir Brexit anlaşması konusunda görüş alışverişi yapmak için görüşme talep edeceğini belirtti. Corbyn buna cevap olarak "anlaşmasız Brexit olasılığı ortadan kalkmadığı sürece" May ile görüşmeyeceğini belirtti.

May çarşamba akşamı geç saatlerde yaptığı açıklamada İşçi Partisi'nin aldığı bu karardan üzüntü duyduğunu dile getirdi. İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri Ian Blackford başbakan May ile oylamadan sonra görüştü, Liberal Demokratların lideri Vince Cable ise May'in davetini daha ileri bir tarihte görüşmek üzere kabul etti. Blackford görüşmeden sonra May'e gönderdiği yazılı açıklamada başbakandan "iyi niyetli" olduğunu göstermesini istedi. İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri ayrıca anlaşmasız Brexit ihtimalinin ortadan kalkması ve ikinci bir referandumun olasılık olarak görülmesi halinde Muhafazakar Parti'ye destek verebileceklerini belirtti. May, ikinci bir referandum olasılığını şu ana kadar reddetti.

May konuşmasında ayrıca "İngilizlerin AB'den ayrılma emrini yerine getirmenin görevim olduğuna inanıyorum ve bu görevi yapma niyetindeyim” ifadelerini kullandı.