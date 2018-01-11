Theresa May 2042’ye kadar plastik atıklardan kurtulacak

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık başbakanı Theresa May Perşembe günü yapacağı konuşmada hükümetin 25 yıllık çevre planını duyurarak, Birleşik Krallık’taki tüm önlenebilir plastik atıkların 2042 yılına kadar ortadan kaldırılmasına söz verecek.

Independent’ın haberine göre May’in planı, süpermarketlerdeki torbalar, gıda ambalajları ve tek kullanımlık plastik pipetler gibi ülkeyi ve denizlerini kirleten plastik maddelerden kurtulmayı amaçlıyor.

Ancak May’in planı bazı çevre gruplarından ters bir tepki gördü. Önde gelen bir çevre organizasyonu planı “aciliyet ve ayrıntıdan yoksun” olarak eleştirirken bir diğeri ise “bu kararın bu kadar uzun süre bekleyemeyeceğini” söyledi.

Üç yıl önce vaat edilen 25 yıllık plan ayrıca süpermarketlerin, ambalajsız mamuller için “plastiksiz koridorlar” kurmalarını istiyor ve tüm İngiliz perakendecilerde torbalardan beş penilik ücret talep etme planlarını uzatmayı onaylıyor.

Habere göre, hükümet, hayvanları koruma ve plastik mikro boncukları yasaklama konusundaki yakın tarihli kararlarıyla çevre meseleleri ile ilgili güvenilirliğini artırmak istiyor.

Theresa May plastik atık konusunda artan endişe ile ilgili olarak konuşmasında: “Geçmişteki çevremize yapılan hasarların bir kısmına şimdi korkuyla bakıyoruz. Örneğin, zehirli kimyasalların, nehirlere dökülmesinin ne kadar doğru olduğu merak edilen bir şey. Gelecek yıllarda da insanlar bizim şuanda bu kadar fazla plastik üretimine nasıl onay verdiğimizi merak edecek.”diyecek.

Plastik atıkları ortadan kaldırmak için yapılması \"teknolojik, çevresel ve ekonomik açıdan pratik\" olan 2042 planının bir dizi adımla uygulamaya konması bekleniyor.

Hükümet aynı zamanda endüstriyi ürünlerinin çevresel etkileri için daha fazla sorumluluk almaya ve geri dönüşümünü kolaylaştırmaya teşvik edecek.