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Dünya

THEODORAKİS'İN KIZI SU KUYUSUNDAN KURTARILDI ATİNA (A.A)

04 Nisan 2011 21:51

-THEODORAKİS'İN KIZI SU KUYUSUNDAN KURTARILDI ATİNA (A.A) - 04.04.2011 - Yunanistan'da, ünlü besteci Mikis Theodorakis'in kızı Margarita Theodoraki, düştüğü 12 metre derinliğindeki bir su kuyusunda 24 saat mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunan basını, Korinthias'ın Puliça bölgesinde dün öğle saatlerinden itibaren ortadan kaybolan ve ailesi tarafından aranan 52 yaşındaki Margarita'nın, bugün bir su kuyusunda tesadüfen bulunduğunu kaydetti. Düştüğü kuyuda 10 metre derinlikte sıkışan Margarita'nın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi. Sol kolunda kırık olduğu tespit edilen Margarita'nın, Korinthias hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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