Themis Araştırma son referandum anketinin sonuçlarını paylaştı

Themis Araştırma şirketi 16 Nisan'da yapılacak referandumu ile ilgili son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

08-12 Nisan tarihlerini kapsayan ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında 'hayır' oranı yüzde 53,9 'evet' oranı ise yüzde 46,1.

Themis Araştırma A.Ş. ortağı Koray Yücel’in duyurduğuna göre şirket tarafından 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları şu şekilde:

Türkiye genelinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra:

EVET: % 46,1

HAYIR: % 53,9

Anketin İstanbul sonuçlarına göre;

Hayır: %36,7

Evet: %48,5

Kararsızlar: %12,1

Kullanmayacaklar: %2,8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:

EVET: %43,1 HAYIR:% 56,9

