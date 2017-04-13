Themis Araştırma son referandum anketinin sonuçlarını paylaştı

Themis Araştırma şirketi 16 Nisan'da yapılacak referandumu ile ilgili son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
08-12 Nisan tarihlerini kapsayan ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında 'hayır' oranı yüzde 53,9 'evet' oranı ise yüzde 46,1.
Themis Araştırma A.Ş. ortağı Koray Yücel’in duyurduğuna göre şirket tarafından 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları şu şekilde:
Türkiye genelinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra:
EVET: % 46,1
HAYIR: % 53,9
Anketin İstanbul sonuçlarına göre;
Hayır: %36,7
Evet: %48,5
Kararsızlar: %12,1
Kullanmayacaklar: %2,8
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:
EVET: %43,1 HAYIR:% 56,9