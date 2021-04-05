The Weekend, Tigray krizinden etkilenenler için 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu

T24 Dış Haberker

R&B sanatçısı The Weeknd, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan etkilenenlere 1 milyon dolar bağışlayacağına dair söz verdi.

Kanada'da doğan ancak Etiyopyalı bir ailenin çocuğu olan, The Weeknd ismiyle tanınan Abel Tesfaye, "Kalbim her gün Etiyopya'daki halkım için kırılıyor. Çocuğundan yaşlısına masum siviller duygusuzca öldürülüyor" dedi.

The Weeknd, 1 milyon dolarlık bağışının Birleşmiş Milletler'in Dünya Yemek Programı'na gideceğini belirtti. Bu sayede Tigray'da ihtiyacı olanlara 2 milyon öğün yemek sağlanacak.

Etiyopya ordusu, kasım ayında kuzeydeki eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı bir operasyon başlattı. Ulusal ve bölgesel güçler arasındaki çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Tigray yönetimine göre şu ana kadar 2 milyon kişi çatışmalar yüzünden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.