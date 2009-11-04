The Washington Post'ta yumruk yumruğa kavga

ABD’nin en saygın gazetelerinden olan Washington Post’un geçen cuma akşamı yapılan yazı işleri toplantısında yumrukların konuştuğu ortaya çıktı.

Washingtonian Gazetesi’nin haberine göre kavga, kültür-sanat haberlerinin yer aldığı “Style” bölümünün bir muhabiriyle, yazı işleri müdürlerinden Henry Allen arasında yaşandı. Allen, Style muhabirlerinden Monica Hesse’nin yazdığı bir haberi, “Son 43 yıldır böyle kötü bir yazı görmedim” diye eleştirdi. Kadın meslektaşını korumak için devreye giren Manuel Roig-Franzia adlı diğer Style muhabiri Allen’a ağır bir şekilde küfretti. 68 yaşındaki Pulitzer ödüllü editör Allen buna sinirlenerek Roig-Franzia’nın üzerine yürüdü. Allen’ın savurduğu iki yumruktan birisi meslektaşına isabet etti. O sırada toplantı odasının karşısındaki ofisinde bulunan Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Marcus Brauchli, gürültüler üzerine girdiği odadaki kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Olayın önceki gün yerel basına, dün de büyük gazetelere yansıması üzerine gözler Washington Post yönetimine çevrildi. Gazete, “Bunlar mahrem, kişisel meseleler” açıklamasıyla yetindi.