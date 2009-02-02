The Washington Post: Türkiye'ye yazık olacak

The Washington Post gazetesi çarpıcı bir analiz yaparak ‘Böyle giderse Türkiye'ye yazık olacak’ dedi.



ABD’nin en saygın gazetesi Washington Post, dünyadaki 50’den fazla Müslüman ülke arasında Türkiye’nin Batı açısından özel bir konumu bulunduğunu belirterek, AKP döneminde Türkiye’nin bu özelliğini kaybetmekte olduğunu ve “Muhtemelen yeni Başkan Obama’nın gözde Müslüman ülkesi” olmayacağını yazdı.



Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Kıdemli Uzmanı Soner Çağatay’ın imzasıyla yayınlanan yazıda, Türkiye’nin bir NATO müttefiki, Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke, liberal bir demokrasi ve İsrail ile ilişkileri olan Müslüman bir ülke olduğu hatırlatılarak, AKP döneminde ülkenin bu özelliklerini kaybetmekte olduğu ileri sürülerek şöyle devam edildi:



‘AB üyelik görüşmeleri durmuş durumda’



“Liberal politikalar bir bir kayboluyor. AB üyelik görüşmeleri durmuş durumda. İran gibi Batı karşıtı devletlerle bağlar güçlenirken, İsrail ile ilişkiler zayıflıyor. Başbakan Erdoğan son olarak da İsrail Devlet Başkanını insanları öldürmekle suçlayıp toplantı terk etti. Türkiye böyle giderse Başka Obama’nın gözde Müslüman ülkesi olamayacak.”



AB yolunda Fransa gibi ülkelerin engellemesinin doğru olması rağmen, sorunun bir o kadar da AKP’nin liberal değerlerden uzaklaşması olduğu savunulan yazıda, AKP’nin 6 yıllık bir iktidar döneminden sonra Türkiye’yi artık daha az özgür, daha az eşit bir ülke yaptığı ve medyadaki engelleme girişimleri ile kadın-erkek eşitliğinde yaşananların bunun göstergesi olduğu öne sürüldü.



‘Kadın haklarında Suudi Arabistan’ın gerisinde’



AKP’nin 2007 yılındaki çıkardığı internet yasasına dayanarak YouTube adlı siteyi kapatan tek Avrupa ülkesi olduğu belirtilen yazıda, BM Kalkınma Programı’nın yaptığı bir araştırmaya göre kadın-erkek eşitliğinde Türkiye’nin 2002’de 63. sırada iken bugün 90. sıraya düştüğü vurgulandı. Yazıda, Türkiye’nin, kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak Suudi Arabistan’ın bile gerisine düştüğü belirtildi.



Anti-semitizm uyarısı



Türkiye toplumunun geleneğinde anti-semitizmin fazla bir kök salmadığı hatırlatılan yazıya göre, bugün yaşanmakta olan anti-semitik gelişmeler siyasi iktidar tarafından cesaretlendiriliyor.



AKP döneminde giderek Batı’dan uzaklaşan Türkiye, kendini İslamcı rejim veya davaların yanında konumlandırdığı iddia edilen Washington Post’taki yazı şöyle devam ediyor:

“Türkiye bu tavırlarıyla sadece Avrupa’dan değil, ABD’den de uzaklaşıyor. Eğer Erdoğan’ın AKP’si liberalizm karşıtlığına hizmet etmeye devam eder dış politikasında dini esas almakta ısrar ederse artık özel olmayacak. Dahası Türkiye’ye yazık olacak.”



