The Washington Post: Moskova'da görev yapan ABD'li diplomatlar, Rusya'dan aşı istedi

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Moskova'da görev yapan ABD'li diplomatların Washington'dan beklenen Koronavirüs aşısı teslimatı gecikince Rusya'dan kendilerine Sputnik-V aşısı yapmasını istediği iddia edildi.

The Washington Post'a konuşan kaynaklar, Washington'ın diplomatlara ne zaman aşı olabileceklerine dair bir tarih sunamadığını ifade etti. Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 13 ülkenin orada görev yapan diplomatlarına aşı yapma teklifini kabul etti. Rusya'da görev yapan ABD'li diplomatların bu teklifi kabul etmesine izin verilmediği belirildi.

Üst düzey bir diplomat, "Washington ülkedeki çalışanlara öncelik veriyor. Bizim için gerçek bir planı yok" dedi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki diplomatlara Sputnik-V aşısı yapılmasını teklif ettiğini doğruladı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.