The Washington Post : Biden'ın aşı zaferi Trump'ın çalışmalarına dayanıyor

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ABD'de aşılanma sürecini hızlandırma çabaları sürerken The Washington Post, Joe Biden yönetiminin süreçte kaydettiği ilerlemede Donald Trump döneminde yapılan hamlelerin parmak izleri de olduğuna dikkat çekti.

Biden çarşamba günü dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden ikisinin liderlerini Beyaz Saray'a çağırdı. ABD lideri, rekabet halinde olan Merck ve Johnson&Johnson'ın beraber aşı üretmek için iş birliği yapacak olmasının kendi yönetiminin başarısı olduğunun sinyallerini verdi. Ancak Washington Post'un yazdığına göre bu atılım 4 Ocak'ta Trump yetkilileri tarafından planlandı.

Trump döneminde Sağlık ve İnsan Hizmetleri Başkan Yardımcılığı yapan Paul Mango, ''Anlaşmayı bitirmenin kredisini Biden alabilir, ancak bu onun sahip olduğu orijinal bir fikir değildi'' sözlerini kullandı.

The Washington Post, Biden'ın salgın konusunda önemli adımlar attığından da bahsetti. ABD'de aşılanma iki kattan fazla artarak günde 2,2 milyona ulaştı, aynı zamanda Ocak zirvesinden bu yana günlük Covid-19 vaka sayısı %70 oranında azaldı.

Gazete, Biden yetkililerinin defalarca Trump yönetiminin kendilerine aşı yapmak için hiçbir plan bırakmadıklarını ve yeterli tedariği sağlamadıklarını söylediğini hatırlattı. Bu söylemlere Trump, ''Başkan olmasaydım en iyi ihtimalle 5 yıl sonra bu kadar güzel bir aşı elde edebilirdiniz, muhtemelen hiç. Umarım herkes hatırlar!'' sözleri ile cevap vermişti.

The Washington Post'un yazdığına göre Biden yetkilileri bu tür şikayetlerle alay ederek anlaşmanın yürürlüğe sokulmasının en zor adımlar arasında olduğunu savundu ve aşının üretimi ile dağıtımı için federal kaynakları hızla toplamalarından dolayı övgüyü hak ettiklerini söyledi.

The Washington Post, Trump başkanlığı sürecinde aşı yönetimini çokça eleştirmiş ve Trump'ın Koronavirüs'ü hafife aldığını çeşitli haber metinlerinde sık sık belirtmişti. Aynı zamanda aşı dağıtım sürecinde alınan kararları da incelemişti.