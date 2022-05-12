The Washington Post: ABD, Rusya ile gerilimi tırmandırmamak için Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kısıtlayacak

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ABD'nin Rusya ile arasındaki gerilimi daha da tırmandırmamak için Ukrayna ile yaptığı istihbarat paylaşımını kısıtlayacağı bildirildi.

Washington Post'un aktardığına göre ABD artık üst düzey Rus askeri yetkililerin öldürülmesine yol açabilecek veya Ukrayna'nın Rusya'ya kendi toprakları dışında saldırmasını sağlayabilecek bilgileri Kiev'le paylaşmayacak.

Gazeteye konuşan ABD ve Ukraynalı yetkililer, Rus generallerin hedef alınmasına yönelik bilgi paylaşımının da duracağını dile getirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Scott Anderson, ''Eğer ABD, yabancı bir partiye hedef alma bilgisi veriyorsa; bu o güçleri yönlendirdiğimiz ve vekil olarak kullandığımız anlamına gelir'' dedi.

Anderson, ''Bu bizim Rusya'yla çizgiyi aşma noktasına yaklaştığımızı gösterebilir; Rusya karşılık verebileceğini öne sürebilir'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'daki generallerini öldürmesinde rol oynadığı iddia edilmiş, Moskva sancak gemisinin lokasyonunu da paylaştığı ifade edilmişti.