T24 LogoT24 Logo
Spor

THE TIMES: CHELSEA FIFA'YA ŞİKAYETLE TEHDİT EDİLDİ LONDRA (A.A)

09 Haziran 2011 16:52

-THE TIMES: CHELSEA FIFA'YA ŞİKAYETLE TEHDİT EDİLDİ LONDRA (A.A) - 09.06.2011 - İngiliz The Times gazetesi, Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ile ilgilenen Chelsea'nin girişimi nedeniyle FIFA'ya şikayet edilmekle tehdit edildiğini iddia etti. Haberine ''Chelsea'ye, Hiddink teklifinden dolayı FIFA'ya şikayet tehdidi'' başlığını atan Times, Türkiye Futbol Federasyonunun, Hollandalı teknik adamın Londra ekibine dönmesini kabullenmiş göründüğünü, ancak federasyonun Chelsea ve Hiddink için hayatı zorlaştırmaya hazır olduğunu ima ettiğini yazdı. Federasyon Başkanı Mahmut Özgener'in, Belçika maçı öncesinde Chelsea'nin Hiddink ile doğrudan temas kurduğuna inandığını kaydeden gazete, Özgener'in ''Chelsea'nin sicilinde, sözleşmesi süren oyuncularla anlaşma yapmak var. Eğer aynı şey olursa, Hiddink'e yaptığımız ödemelerden oluşan bir dosya ile FIFA'ya gideceğiz'' sözlerini sayfalarına taşıdı. 64 yaşındaki Hiddink'in Türkiye ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatan Times, Hollandalı teknik adamın tatilini tamamladıktan sonra gelecek hafta durumunun kesinleşeceğini kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonunun Hiddink'e yıllık 3,5 milyon sterlin ödediğini ve sözleşmenin feshedilmesi halinde bu rakamı Chelsea'den tazminat olarak isteyeceğini aktaran Times, Londra ekibinin sezon sonunda kovulan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye de gelecek sezon alacağı maaş olan 6 milyon sterlini tazminat olarak ödeyeceğini yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24