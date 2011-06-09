-THE TIMES: CHELSEA FIFA'YA ŞİKAYETLE TEHDİT EDİLDİ LONDRA (A.A) - 09.06.2011 - İngiliz The Times gazetesi, Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ile ilgilenen Chelsea'nin girişimi nedeniyle FIFA'ya şikayet edilmekle tehdit edildiğini iddia etti. Haberine ''Chelsea'ye, Hiddink teklifinden dolayı FIFA'ya şikayet tehdidi'' başlığını atan Times, Türkiye Futbol Federasyonunun, Hollandalı teknik adamın Londra ekibine dönmesini kabullenmiş göründüğünü, ancak federasyonun Chelsea ve Hiddink için hayatı zorlaştırmaya hazır olduğunu ima ettiğini yazdı. Federasyon Başkanı Mahmut Özgener'in, Belçika maçı öncesinde Chelsea'nin Hiddink ile doğrudan temas kurduğuna inandığını kaydeden gazete, Özgener'in ''Chelsea'nin sicilinde, sözleşmesi süren oyuncularla anlaşma yapmak var. Eğer aynı şey olursa, Hiddink'e yaptığımız ödemelerden oluşan bir dosya ile FIFA'ya gideceğiz'' sözlerini sayfalarına taşıdı. 64 yaşındaki Hiddink'in Türkiye ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatan Times, Hollandalı teknik adamın tatilini tamamladıktan sonra gelecek hafta durumunun kesinleşeceğini kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonunun Hiddink'e yıllık 3,5 milyon sterlin ödediğini ve sözleşmenin feshedilmesi halinde bu rakamı Chelsea'den tazminat olarak isteyeceğini aktaran Times, Londra ekibinin sezon sonunda kovulan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye de gelecek sezon alacağı maaş olan 6 milyon sterlini tazminat olarak ödeyeceğini yazdı.