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The Times: PKK'dan yeni saldırı tehditi

PKK liderleri, Türkiye'nin düzenlediği saldırılara misilleme yapmak amacıyla yeni bir silahlı çatışma sürecine girmeye hazırladıklarını belirtti.

06 Temmuz 2010 03:00

T24 - İngiliz The Times gazetesine konuşan PKK liderleri, Türkiye'nin düzenlediği hava saldırılarına misilleme yapmak amacıyla yeni bir silahlı çatışma sürecine girmeye hazırladıklarını belirtti.


PKK'dan "geniş kapsamlı saldırı" tehditi

PKK, Türk hükümetiyle yeni bir silahlı çatışma dönemine girmeye hazırlanıyor. Halbuki 26 yıl süren terörün ardından gelen bir yıllık ateşkes barış umutlarını bir hayli güçlendirmişti.
 
Kuzey Irak dağlarında bulunan sığınaklarında The Times'a konuşan PKK liderleri, geçtiğimiz birkaç günde düzenlenen hava operasyonlarına cevap vermek için Türkiye genelinde kapsamlı saldırılar düzenleme planı yaptıklarını söyledi.
 
PKK'nın en üst düzey beş komutanından biri olan Sözdar Avesta, gelecek aylarda yaşanması muhtemel askeri durumu "Ortalık çok ısınacak" sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin her köşesinde PKK'lıların harekete geçirildiğini söyleyen Avesta, "Kendimizi aktif olarak savunacağımız bir döneme girdik" dedi.
 
PKK içindeki en üst düzeydeki kadın olan Avesta, "Türk hükümeti Kürt sorununa barışçıl bir çözüm geliştirmeyi başaramadı. Bunun yerine daha fazla şiddet getirdiler ve bir imha politikası uyguluyorlar. Bizim eylemlerimiz Türkiye'nin baskısına bir cevaptır" diye konuştu.
 
Avesta, PKK'nın Türkiye'nin Kuzey Irak'ın içlerine yayılacak bir operasyonu düzenlemeyi düşündüğünden şüphelendiğini söyledi.
 
Bir başka PKK üyesi ise, "Türk hükümeti bizim ateşkesimizi bir zayıflık işareti olarak gördü ve bunu sömürmeye çalışıyor. Topyekun bir savaşa hazırlanıyorlar" dedi. The Times PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt gruplardan adam toplamaya devam ettiğini söylerken, yetkili de "Eylemsizlik dönemi sona erdiğine göre daha fazla adam almaya açığız" dedi.
 

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