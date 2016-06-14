The Times: Giriş yasağı Orlando'yu önleyemezdi

Londra'da yayımlanan ‘The Times' gazetesi Orlando katliamının

ABD'deki seçim mücadelesi üzerindeki etkilerine yönelik bir

yoruma yer verdi.

“Donald Trump'un tepkisini dile getirirken sarf ettiği tatsız

sözler bir yana, ‘yalnız kurtların' eylemleri

ve Amerika'da

türetilmiş cihatçılıkla mücadelede en doğru yolun hangisi

olacağı önümüzdeki haftalarda seçim kampanyasına damgası

vuracak" yorumunu yapan gazete, ABD Başkanı Barack

Obama'nın

Amerikan toplumunu bölebileceği ve bütün bir dini töhmet altında

bırakabileceği endişesiyle şimdiye kadar ‘radikal İslam'

kavramını kullanmamayı tercih ettiğine dikkat çekti.

Times, Trump'ın ise bu fenomene ad verilmesi gerektiğini

savunduğunu ve aslında bu tartışmada kelime ve kavramlar

üzerindeki anlaşmazlıktan daha önemli unsurlara bakılması

gerektiğini yazdı. Gazete, Trump'ın, Müslümanların ABD'ye

sokulmaması şeklindeki talebinin de Orlando saldırısını

önlenemeyeceğine dikkat çekiyor.

Failin dışarıdan sızmış biri olmadığı ve New York doğumlu bir

Amerikan vatandaşı olduğu vurgulanıyor. Gazete, "Seçim

kampanyasında ABD'nin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği ciddi

bir şekilde tartışılacaksa, o zaman Trump konuyu uzatılmış

radyodaki bir açık oturum gibi kullanmaya çalışmaktan

vazgeçmelidir.” değerlendirmesini yapıyor.