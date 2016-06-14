The Times: Giriş yasağı Orlando'yu önleyemezdi

Londra'da yayımlanan ‘The Times' gazetesi Orlando katliamının
ABD'deki seçim mücadelesi üzerindeki etkilerine yönelik bir
yoruma yer verdi.
“Donald Trump'un tepkisini dile getirirken sarf ettiği tatsız
sözler bir yana, ‘yalnız kurtların' eylemleri
ve Amerika'da
türetilmiş cihatçılıkla mücadelede en doğru yolun hangisi
olacağı önümüzdeki haftalarda seçim kampanyasına damgası
vuracak" yorumunu yapan gazete, ABD Başkanı Barack
Obama'nın
Amerikan toplumunu bölebileceği ve bütün bir dini töhmet altında
bırakabileceği endişesiyle şimdiye kadar ‘radikal İslam'
kavramını kullanmamayı tercih ettiğine dikkat çekti.
Times, Trump'ın ise bu fenomene ad verilmesi gerektiğini
savunduğunu ve aslında bu tartışmada kelime ve kavramlar
üzerindeki anlaşmazlıktan daha önemli unsurlara bakılması
gerektiğini yazdı. Gazete, Trump'ın, Müslümanların ABD'ye
sokulmaması şeklindeki talebinin de Orlando saldırısını
önlenemeyeceğine dikkat çekiyor.
Failin dışarıdan sızmış biri olmadığı ve New York doğumlu bir
Amerikan vatandaşı olduğu vurgulanıyor. Gazete, "Seçim
kampanyasında ABD'nin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği ciddi
bir şekilde tartışılacaksa, o zaman Trump konuyu uzatılmış
radyodaki bir açık oturum gibi kullanmaya çalışmaktan
vazgeçmelidir.” değerlendirmesini yapıyor.